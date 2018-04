Denis Balbir en deuil après la polémique : Son père est mort

Coup de massue pour Denis Balbir, le commentateur sportif de W9 en pleine polémique. Après la qualification de l'Olympique de Marseille pour les demi-finales de la Ligue Europa, le journaliste de 59 ans avait dérapé hors antenne, proférant des insultes homophobes. Quelques jours plus tard, il annonce une bien triste nouvelle : la mort de son père.

C'est dans les colonnes du Figaro, en kiosques ce mardi 17 avril 2018, que le spécialiste du sport et ses proches ont tenu à faire part, avec tristesse, du décès de Jagbans Kishore Balbir, ancien fonctionnaire de l'Unzsco. Comme l'indique Denis Balbir, son frère Nalini et leurs filles Anne-Laure, Anne-Sophie, Juliette et Shaana, le défunt s'est éteint le 12 avril 2018 à son domicile à l'âge de 97 ans.

Les enfants et petits-enfants de Jagbans Kishore Balbir en profitent également pour rappeler "le souvenir de Nicole Balbir, née Gondallier de Tugny, son épouse". Par ailleurs, ils précisent que les obsèques ont eu lieu "dans l'intimité familiale".

Notons que le décès est survenu le 12 avril 2018, soit le même jour que le match opposant l'OM à Leipzig (5-2) et en marge duquel Denis Balbir a dérapé. ""Je suis bien content pour ces pédés-là, arrogants au match aller, comme ils étaient sûrs de gagner... Enfoirés...", avait-il lâché à son complice Jean-Marc Ferreri alors que les micros n'étaient pas éteints... Suspendu "à titre conservatoire" par W9, le journaliste a de son côté présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.

Toutes nos condoléances à Denis Balbir et à ses proches.