Denis Balbir: "Pédés", "enfoirés"... Le commentateur dérape après OM-Leipzig

Sur le réseau social, les propos du journaliste de 59 ans ont largement fait réagir. "Denis Balbir, il va être transféré au Chômage FC et jouer en Milieu récupérateur aux côtés de Tex", ironise un internaute, tandis que d'autres se demandent, non sans colère parfois, comment une telle vidéo off a pu fuiter... De son côté, 20 Minutes dit avoir "contacté l'internaute qui semble avoir été le premier à avoir diffusé la vidéo sur Twitter" mais ce dernier n'a pas répondu aux sollicitations du site.