Denis Brogniart à Bali lors du séisme de Lombok : Il donne de ses nouvelles

Nouvelle frayeur pour Denis Brogniart (51 ans) qui passe actuellement ses vacances en famille à Bali. Après avoir été touchée par un séisme d'une magnitude de 6,5 qui avait fait pas moins de 17 morts le 29 juillet 2018, l'île de Lombok (située à l'est de Bali et à l'ouest de Sumbawa) a une fois de plus subi un violent tremblement de terre ce dimanche 5 août.

Il s'agissait là d'un séisme de magnitude 7, ce qui a poussé les autorités à déclencher une alerte tsunami (qui a vite été levée). L'événement était d'une telle violence que les personnes qui se trouvaient à Bali l'ont également ressenti comme l'a confié Denis Brogniart sur Twitter : "Le séisme de Lombok a été ressenti fortement à Bali, notamment à Ubud où je me trouve."

Fort heureusement, l'animateur de Koh-Lanta, son épouse Hortense et leurs enfants, Dimitri (né en 2000), les jumelles Lili et Violette (2005) et la petite dernière, Blanche (née en 2006) sont sains et saufs. "Pas de panique. Tout le monde s'est retrouvé dans la rue", a précisé Denis Brogniart.