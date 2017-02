Denis Brogniart catégorique : "Gilles Verdez ne participera jamais à Koh-Lanta"

Gilles Verdez (52 ans) ne va pas être content du tout. Lors de la conférence de presse de l'édition 2017 de Koh-Lanta organisée ce 16 février, Denis Brogniart a exclu catégoriquement que le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) puisse un jour participer à l'aventure de ses rêves...

Interrogé par nos confrères de TV magazine, l'animateur de 49 ans a en effet statué : "Gilles Verdez ne participera jamais à Koh-Lanta. C'était un gag de mon ami Cyril Hanouna ce soir-là [dans TPMP, NDLR]. Cela m'avait fait rire que ce soit Gilles qui gagne parce que c'est sûrement celui qui est le plus critique avec Koh-Lanta. Je le connais extrêmement bien depuis longtemps. On a commencé en suivant le Paris-Saint-Germain, lui pour Le Parisien et moi pour Europe 1. Il y a, je pense, une sorte de défiance et d'affection entre nous, même si je trouve qu'il dit beaucoup de bêtises." Et d'ajouter à propos du journaliste et chroniqueur bientôt marié à Fatou : "Si on m'avait dit un jour que le Gilles Verdez que j'ai connu il y a plusieurs années, qui a été patron des sports de la rédaction du Parisien, qui est une sacrée plume, ferait ce qu'il fait aujourd'hui dans Touche pas à mon poste, je n'y aurais jamais cru. C'est lunaire ! Mais il est tellement outrancier sur Koh-Lanta que ça se retourne toujours contre lui."

Pour rappel, c'est le 27 septembre dernier que Cyril Hanouna avait fait miroiter à Gilles Verdez une future participation à Koh-Lanta (son rêve depuis 2001) dans Touche pas à mon poste (C8). Une "promesse" aussitôt balayée par ALP, la production de l'émission de TF1. "Non, Gilles Verdez ne parti­ci­pera pas à Koh-Lanta. Cela irait à l'encontre des valeurs du programme. Le jeu n'est pas ouvert aux people mais à des spor­tifs anonymes voulant vivre une aven­ture humaine de dépas­se­ment de soi. Les seules célé­bri­tés ayant parti­cipé au programme étaient des cham­pions de sport", indiquait alors la production.

Koh-Lanta Cambodge, c'est à partir du 10 mars 2017 sur TF1 !