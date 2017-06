Denis Brogniart : "En communication" avec Gérald et Thierry, morts sur Koh-Lanta

Gérald Babin, 25 ans, est décédé en 2013, lors du premier jour de tournage du numéro de Koh-Lanta tourné au Cambodge. Comme indiqué dans le rapport d'autopsie, sa mort était due à une pathologie du coeur. Dans la foulée, Thierry Costa, médecin de l'émission, s'était suicidé. Près de quatre ans plus tard, dans les colonnes de Society, Denis Brogniart a évoqué ce double drame.

"Il y a une forme de responsabilité, il faut être capable de l'assumer, et je pense que je l'ai assumée. C'est une blessure qui ne se refermera jamais complètement. Et pour Gérald, et pour mon pote Thierry", a confié l'animateur de Koh-Lanta. Denis Brogniart s'est par la suite dit "en communication virtuelle" avec Gérald Babin et Thierry Costa. "Je me dis toujours que, où qu'ils soient, j'espère qu'ils sont ensemble, qu'ils se marrent et qu'ils sont contents de nous voir", a déclaré l'animateur de TF1.

Denis Brogniart et Thierry Costa étaient proches. "C'était vraiment mon pote, on faisait tout le temps du sport ensemble, c'était une brute de triathlon", a même assuré le présentateur de 50 ans. Il ne loupe d'ailleurs jamais une occasion de se rappeler son ami disparu : "Désormais, quand je cours, il n'y a pas une fois où je ne pense pas à lui. Quand je vais dans un village et que j'apprends une chanson en français en phonétique à des gamins, comme on le faisait ensemble, il n'y a pas une fois où je ne pense pas à lui." Et de conclure : "C'est aussi pour ça que je suis viscéralement attaché à ce programme..."

Un an après les décès de Gérald Babin et Thierry Costa, la production avait pris ses précautions, renforçant alors le dispositif de sécurité. "Nous avons intégré à nos équipes des paramédic' : des infirmiers urgentistes qui se relayent 24/24h sur les camps pour pouvoir appeler à toute heure le médecin de l'aventure", avait révélé Denis Brogniart.