Denis Brogniart en mode survie : "Manger un cadavre ? Je le ferais !"

Quelques jours avant le lancement de la 5e édition "All Stars" de Koh-Lanta sur TF1, Denis Brogniart a accepté de répondre à nos questions sur le thème du voyage et de l'aventure via l'interview Around The World.

Au cours de cet entretien avec Purepeople.com, l'animateur de 50 ans a notamment révélé que dans des conditions de survie, il serait prêt à tout pour s'en sortir. "Quand on regarde les récits, je pense qu'on est capable de manger un cadavre et on est capable de boire son urine. Ce sont des choses qui se font. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, comme ça, non, mais s'il le fallait je pense que je le ferais", a-t-il assuré.

Dans un registre plus léger, également sondé sur sa préférence entre le fait de partir en vacances uniquement avec son épouse Hortense ou uniquement avec ses enfants (Dimitri, 17 ans, les jumelles Lili et Violette, 12 ans, et Blanche, 11 ans), Denis Brogniart a commenté : "Mais c'est horrible cette question ! Si je suis sûr que mes enfants sont entre de bonnes mains avec leurs grands-parents par exemple, je préfère quand même être avec ma femme."

Avec quel animateur il refuserait de partir à l'aventure ? Quelle a été sa plus grosse galère de voyage ? Qui a été son premier amour de vacances ? Autant de questions auxquelles l'animateur a apporté des réponses sans langue de bois.

Découvrez dès à présent les réponses de Denis Brogniart dans notre player vidéo !