Denis Brogniart en vacances à Bali : Frayeur pour sa famille et lui

À l'instar de nombreuses personnalités, Denis Brogniart profite de ses vacances en famille. C'est pour Bali que l'animateur de TF1 – bientôt de retour dans Ninja Warrior 3 – s'est envolé avec son épouse Hortense et leurs enfants, Dimitri (né en 2000), les jumelles Lili et Violette (2005) et la petite dernière, Blanche (née en 2006).

Et la famille a eu une sacrée frayeur le 29 juillet 2018. Comme l'a dévoilé Denis Brogniart sur Twitter, un tremblement de terre a secoué la région : "Ça fait drôle, ce matin 7h notre maison à Bali bouge. Tremblement de terre. Épicentre à 60 km. 6,2 échelle de Richter."