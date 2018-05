Denis Brogniart et Hervé Renard se croisent au stade en pleine affaire Koh-Lanta

Ce n'était pas le Choc des héros, mais un choc quand même. Les passionnés de sport, et plus précisément de football, ont tous regardé la finale de Ligue Europa opposant l'Olympique de Marseille à l'Atlético Madrid. Certains ont même eu le privilège de se retrouver dans les tribunes du Groupama Stadium situé à Decines-Charpieu, en banlieue de Lyon, pour vivre le choc footballistique au plus près. Denis Brogniart et Hervé Renard faisaient partie de ceux-là.

Ces deux noms ont beaucoup été repris ces derniers jours suite à l'annulation soudaine du tournage de la 19e saison de Koh-Lanta qui se déroulait aux îles Fidji. Au petit matin du 5e jour, Denis Brogniart a annoncé aux aventuriers que leur séjour s'arrêtait brutalement, suite à des accusations d'agression sexuelle proférées par une candidate à l'encontre d'un autre participant. Cette supposée victime n'a pas tardé à être identifiée comme étant Candide Renard, la fille de 21 ans d'Hervé Renard. Ce dernier est une référence dans le monde du football puisqu'il a remporté deux Coupes d'Afrique des nations, avec la Zambie en 2012 et avec la Côte d'Ivoire en 2015, et qu'il entraîne depuis 2016 l'équipe du Maroc. L'entraîneur français de 49 ans est apparu grave dans les tribunes du Groupama Stadium, aux côtés de sa compagne. Quelques jours plus tôt, le père de Candide Renard avait publié un communiqué sur Twitter, prenant la défense de sa fille et s'en remettant à la justice.