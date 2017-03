Denis Brogniart et les préservatifs sur Koh-Lanta: "Une boîte de dix par équipe"

Mardi 14 mars 2017, Denis Brogniart était l'un des invités de C à vous sur France 5 afin de promouvoir la nouvelle saison de Koh-Lanta actuellement en diffusion sur TF1. Lors de sa conversation avec Anne-Sophie Lapix et Anne-Elisabeth Lemoine, l'animateur de 49 ans a notamment évoqué la libido des candidats !

À la question "Combien de préservatifs sont mis à la disposition des candidats ?", Denis Brogniart a ainsi réagi : "Alors, c'est une boîte, je pense que c'est une boîte de dix préservatifs par équipe. Donc dans l'absolu quand il y a six personnes dans une équipe, certains peuvent en utiliser deux. (...) Mais je vais vous poser une question, vous allez comprendre et sans doute répondre à la place des candidats : 'Est-ce que vous vous imaginez affamées et sales ? Est-ce que vous pensez que votre libido serait à ce moment-là au max ?' Franchement, la libido des candidats est très faible, ça n'empêche qu'il y a de temps en temps quelques rapprochements mais qui se passent souvent après." Jesta et Benoît ne le contrediront pas.

Également interrogé sur les "envies pressantes" lors des épreuves, Denis Brogniart a fait comprendre que les "aventuriers" de la Une méritaient bel et bien ce surnom. "Quand vous avez une envie pressante, que vous êtes sur les poteaux et que vous jouez 100 000 euros, eh bien votre envie pressante, vous la faites sur place !", a-t-il assuré.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !