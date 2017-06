Denis Brogniart fête ses 50 ans et rend hommage à son père parti trop tôt...

Ce 12 juin 2017 était une journée importante pour Denis Brogniart. L'animateur de Koh-Lanta et de Ninja Warrior sur TF1 a en effet fêté son 50e anniversaire !

À cette occasion, le très populaire Denis a tenu à s'adresser à ses nombreux abonnés qui, sur les réseaux sociaux, ont multiplié les gentils messages tout au long de la journée. "Mille mercis pour vos messages si sympathiques. Cinquante ans et toujours une âme de grand gamin", a-t-il écrit dans un premier temps. Et de poursuivre dans un registre bien plus personnel : "Pensées pour mon père parti lui juste avant ses 50 ans."

Une pensée qui a aussitôt ému ses nombreux admirateurs et certains anciens aventuriers de Koh-Lanta. "Merci d'être ce que tu es. Un joyeux anniversaire à toi Denis", a écrit le beau gosse Laurent Maistret rapidement rejoint par Alban : "Cette âme de grand gamin, c'est que tu as encore 20 ans mais avec 30 ans d'expérience ! Joyeux anniversaire mon cher Denis."

Ce n'est pas la première fois que Denis Brogniart évoque pudiquement l'absence d'un père parti trop tôt. En mars 2016, interrogé par le magazine Entre luxe et prestige, le récent quinquagénaire avait déclaré : "C'est un luxe d'être en bonne santé. J'ai eu le malheur de perdre mon père jeune, par conséquent je perçois pleinement l'importance d'être en bonne santé."