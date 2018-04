Denis Brogniart impressionné par la belle Iris Mittenaere : "Elle est à l'aise"

Fin mars 2018, Denis Brogniart et Christophe Beaugrand accueillaient la belle Iris Mittenaere sur le tournage de Ninja Warrior 3 (TF1) à Cannes en tant que nouvelle co-animatrice du programme. A en croire les premiers retours de l'animateur de Koh-Lanta, notre ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 a fait forte impression !

C'est lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé 7 jours que l'animateur de 50 ans est revenu avec enthousiasme sur cette collaboration intervenue suite au départ de Sandrine Quétier. "Ses débuts d'animatrice se sont bien passés. Ninja Warrior est l'une des émissions les plus difficiles de la télé. On tourne de 20h à 4h du matin. Il ne fait pas chaud et Iris doit beaucoup marcher", a-t-il commencé à expliquer à nos confrères. Et de poursuivre : "A 25 ans, je trouve qu'elle a une vraie maturité. Elle s'investit et, étonnamment, est à l'aise avec le prompteur, ce qui n'est pas évident sur ce plateau de 7000 mètres carrés, qui clignote dans tous les sens !"

Denis Brogniart l'avoue, à la place d'Iris Mittenaere, il n'aurait probablement pas fait mieux qu'elle. "Moi, si je m'étais retrouvé dans un barnum comme ça, avec aussi peu d'expérience qu'elle, au côté d'un Jean-Pierre Foucault ou d'un Christophe Dechavanne, j'aurais peut-être un peu perdu mes moyens. Iris, non ! Elle est plutôt décontractée", a-t-il assuré, impressionné.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé 7 jours, en kiosque ce 14 avril 2018.