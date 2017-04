Denis Brogniart (Koh-Lanta) sauve un candidat de l'attaque d'un scorpion !

Yassin l'a échappé belle lors de l'épisode de Koh-Lanta Cambodge de ce vendredi 14 avril 2017 !

Les rouges et les bleus ne s'y attendaient pas, mais un nouveau défi attendait deux candidats avant le confort d'immunité. Chaque équipe devait envoyer l'un de ses membres pour qu'il affronte celui du camp adverse, sans savoir quelle épreuve Denis Brogniart leur avait concoctée.

Après mûre réflexion, les Takéo ont envoyé Vincent et les Bokkor Yassin. Le but ? Tenir le plus longtemps possible avec un bambou de 2,70 mètres de haut et de près de 3 kilos sur la tête afin de remporter un avantage considérable pour l'épreuve d'immunité.

S'il était très concentré dès le début, l'électricien de 39 ans a bien failli perdre pied... à cause d'un scorpion. L'animal a en effet tenté de s'approcher de lui afin de le piquer comme l'a remarqué Vincent. Yassin a heureusement pu compter sur Denis Brogniart pour l'écarter avant qu'un incident ne se produise.

Le membre des rouges a donc pu continuer l'épreuve sereinement, il l'a même remportée !