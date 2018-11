Denis Brogniart (Koh-Lanta) tout confort : Les coulisses luxueuses du tournage

Après l'interruption de tournage de la saison 19 à cause d'une agression sexuelle présumée, Koh-Lanta sera prochainement de retour. En effet, Denis Brogniart et son équipe sont actuellement à l'autre bout du monde avec de nouveaux candidats. Sur les réseaux sociaux, l'animateur de TF1 donne des nouvelles et partage un peu des coulisses du jeu d'aventure.

Mercredi 7 novembre 2018, Denis Brogniart a publié sur Instagram une vidéo sur laquelle il dévoile la jolie petite maison bleue qu'il habite durant le tournage. "Je la partage avec mon producteur bien-aimé", précise-t-il. Niché au beau milieu d'un "endroit magique", la maison, entre mer et végétation, offre "une vue imprenable" sur un paysage digne d'une carte postale.

À l'intérieur de cette maisonnette en bord de plage, Denis Brogniart jouit d'un véritable confort, bien loin des camps des aventuriers. En effet, si les candidats dorment à même le sol et se nourrissent de fruits cueillis et de poissons pêchés, l'animateur profite de son côté de bons petits-déjeuners complets composés de fruits, tartines et jus d'orange. Le soir venu, l'animateur se détend avec un verre de vin blanc. Plus encore, celui qui anime le jeu depuis de longues années a transporté son vélo d'appartement jusqu'aux îles Fidji !

En bref, il est comme à la maison. Et il faut dire qu'il connaît bien l'endroit. Comme l'ont noté nos confrères de TV Mag, les équipes de Koh-Lanta sont installés sur l'île de Buliya aux Fidji, située tout près, à deux kilomètres précisément, d'Ono Island... où Denis Brogniart animait L'Aventure Robinson (TF1) !