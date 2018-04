Denis Brogniart papa comblé : Rare photos de ses filles, ses 3 "princesses" !

Durant une partie de l'année, Denis Brogniart s'envole vers des contrées lointaines et magnifiques où il tourne les différentes saisons de Koh-Lanta (TF1). Et lorsqu'il ne présente pas le jeu d'aventure aux îles Fidji ou au Cambodge, l'animateur de 50 ans voyage... en famille !

Très peu actif sur Instagram, Denis Brogniart a tout de même publié une rare photo de ses trois filles lors d'une escapade à Londres. Sur le cliché, les trois petites – les jumelles Lili et Violette (12 ans) et Blanche (11 ans) – nées de ses amours avec son épouse Hortense, apparaissent de dos dans les rues de la capitale britannique. "Mes trois princesses in London #bonheur", a légendé l'heureux papa.