Denis Brogniart "sait tout" dans Koh-Lanta: comment il déstabilise les candidats

Alors que Koh-Lanta, la guerre des chefs bat son plein sur TF1, Denis Brogniart a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com. Après avoir évoqué l'important dispositif de sécurité, le célèbre animateur de 51 ans nous dévoile les coulisses des conseils de fin d'émission durant lesquels un aventurier est éliminé, mais ce n'est pas tout. Il raconte également comment il est au courant des moindres faits et gestes des candidats, alors même qu'il ne les voit que lors des épreuves et des conseils !

"Je suis en communication permanente avec la rédactrice en chef, avec les journalistes, avec les gens qui partagent le quotidien des aventuriers sur les camps", confie Denis Brogniart. C'est ainsi grâce aux équipes qui suivent les aventuriers que l'animateur sait tout. "On a une réunion avant le conseil pour faire le point, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'ai aussi un talkie-walkie qui me permet d'avoir des contacts très précis avec les équipes sur place, lance-t-il. Et c'est ça qui désarçonne souvent les candidats. C'est-à-dire que même lorsque je ne suis pas avec eux sur leur camp, je sais tout. Et je leur dis que je sais tout, au conseil ou sur les épreuves."

Un dispositif propre à Koh-Lanta qui permet à l'ensemble des personnes travaillant sur l'émission d'être au courant des relations entre les candidats, mais aussi de savoir si l'un d'entre eux a trouvé un collier ou pêché un poisson. "On a un espèce de brainstorming permanent qui nous permet d'être au fait des choses à l'instant T", poursuit Denis Brogniart.

C'est ainsi qu'au conseil, il n'hésite pas à mettre les aventuriers face à leurs actes. À l'écran, ce moment ne dure que quelques minutes, mais en réalité, l'équipe ayant perdu l'épreuve d'immunité se retrouve durant "une bonne heure" face à l'animateur. "Sachant que le vote – parce que chaque candidat doit partir de sa place, marcher jusqu'au vote puis revenir – prend du temps", précise Denis Brogniart.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.