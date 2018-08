Denis Brogniart "tacle" un ancien candidat de Koh-Lanta sur sa prise de poids

Denis Brogniart est resté en contact avec beaucoup d'anciens candidats de Koh-Lanta, notamment via les réseaux sociaux. Mais en cette mi-août 2018, l'animateur de TF1 a surpris ses fidèles en pointant du doigt publiquement la prise de poids d'un ancien aventurier...

C'est en effet Sandro (Koh-Lanta : Cambodge, en 2017) qui a attiré l'attention de la star de 51 ans le 16 août 2018 après avoir publié une jolie photo de lui sur Instagram en train de sortir de l'eau depuis une plage de l'île de Lanzarote (Espagne). "Tu as pris un peu non ?!!! Je t'ai connu plus fit !!!!", a écrit le populaire animateur de TF1 dans les commentaires du cliché estival. Une pointe d'humour ? Il faut dire qu'on cherche où sont les kilos en trop ! Et Sandro, 33 ans, de répondre avec complicité : "Ahhh Denis, on profite de l'été. Dès que je rentre je m'y remets, promis ;)"

Pour rappel, lors de son passage dans l'aventure Koh-Lanta : Cambodge l'an dernier (où il était tout de même resté 26 jours, jusqu'à la réunification des Sokka et des Bokor), Sandro avait égaré pas moins de 16 kilos... Effectivement, il a depuis repris du poil de la bête !