Denis Brogniart : Trahison, adversaire idéal... S'il avait participé à Koh-Lanta

Le 16 mars prochain, Koh-Lanta fera son grand retour sur TF1 pour une saison exceptionnelle : une édition All Stars. Aux commandes de l'émission, les téléspectateurs retrouveront une fois de plus Denis Brogniart.

Présent depuis la première saison, en 2001, l'animateur de 50 ans sait quels traits de personnalité sont indispensables pour aller loin dans l'aventure. "Je pense qu'il faut mettre dans un shaker chacun des ingrédients : un peu de sincérité, de manipulation et de discrétion. Vous secouez tout ça, vous le mettez dans un verre et je pense que vous avait le portrait-robot du candidat qui peut aller loin dans Koh-Lanta", a-t-il confié au micro de Purepeople.

Lui en tout cas n'aurait pas hésité à user de stratégies s'il avait été candidat afin d'arriver en finale : "J'aurais pu trahir parce que c'est un jeu. Je pense que dès l'instant où vous vous mettez dans cet état d'esprit-là, opérer des stratégies même variées d'une émission à l'autre, oui. C'est comme ça qu'on y arrive."

Espérons pour les candidats de cette saison qu'ils ont appliqué cette règle. Selon Denis Brogniart, ils étaient en tout cas plus motivés que jamais pour faire partie des finalistes : "On voulait des revanchards, des gens capables de se transcender pour faire mieux que la première fois (...). Tous se sont dépassés et sont venus avec un mental et une préparation très impressionnants. C'est aussi ça qui fait la force de Koh-Lanta. Ces gens-là sont encore 'complètement piquousé par l'aventure'. Ils rêvaient de revenir, alors quand on leur a donné la possibilité de revenir, ils ont saisi cette chance à 2000%."

L'animateur nous a également dévoilé l'identité des deux participants qu'il aurait aimé affronter sur les poteaux : Jade et Grégoire (saison 7, en 2007). "Je pense qu'ils auraient été trop forts pour moi", a-t-il précisé.

Pour rappel, le casting de ce combat des héros est composé d' Alban (Koh-Lanta Johor, saison 14), Candice (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Cassandre (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Cédric (Koh-Lanta Johor, saison 14), Chantal (Koh-Lanta Johor, saison 14), Clémence (Koh-Lanta L'île des Pins, saison 5), Clémentine (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Dylan (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Javier (Koh-Lanta Malaisie, saison 12), Julie (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Ludovic (Koh-Lanta Vanuatu, saison 6), Pascal (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Yassin (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Tiffany (Koh-Lanta Fidji, saison 18), Nathalie (Koh-Lanta Caramoan, saison 8), Jérémy (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Olivier (Koh-Lanta Raja Ampat, saison 11) et Raphaële (Koh-Lanta Palau, saison 9).

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.