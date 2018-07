Denis Ten : Mort à 25 ans du patineur, poignardé !

Le patineur artistique kazakh Denis Ten est donc mort jeudi 19 juillet 2018, à 25 ans, des suites d'une agression à coups de couteau, a annoncé à l'AFP le ministère kazakh de la Culture et des Sports. Il avait brillé lors des JO de Sotchi, il y a quatre ans.

Le service de presse du ministère kazakh de la Culture et des Sports a indiqué à l'AFP que le patineur était décédé dans un hôpital d'Almaty (Sud), où il a été reçu alors qu'il avait déjà perdu trois litres de sang. "Malheureusement, Denis Ten est décédé. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu", avait auparavant déclaré le ministère à l'agence de presse russe Ria Novosti. Selon le site internet Vesti.kz, Denis Ten a été agressé par des inconnus qui lui ont donné plusieurs coups de couteaux, notamment à la cuisse droite. Il été reçu à l'hôpital alors qu'il se trouvait déjà dans un état critique, selon la même source. La police d'Almaty a indiqué être à la recherche de deux hommes non identifiés qui "tentaient de voler les rétroviseurs de son automobile", selon Ria Novosti.

Denis Ten, médaillé d'argent aux Championnats du monde en 2013, de bronze aux JO 2014 de Sotchi et encore de bronze aux Championnats du monde de 2015, était très populaire au Kazakhstan. D'origine coréenne, il était l'arrière-arrière petit-fils du général coréen Min Keung-ho, qui avait combattu contre l'occupant japonais au début du XXe siècle, souligne l'AFP.

À l'annonce de sa mort, les réactions n'ont pas tardé. "Quel cauchemar ! Quelle tragédie !", a commenté la Russe Tatiana Tarasova, l'une des entraîneuses les plus renommées au monde, qui fut son coach à la fin des années 2000. "Mon ami patineur est mort aujourd'hui. Il était tellement gentil avec tout le monde et c'était une grande source d'inspiration pour moi et pour tant d'autres. Assassiné dans les rues du Kazakhstan. Denis, merci de nous avoir montré comment être un champion. Le temps que tu as passé avec nous a été trop court. On t'aime pour toujours", a commenté le patineur américain Adam Rippon.