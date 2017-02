Denise Bidot : Fière de ses vergetures, elle assume sans retouche

La révolution est-elle en marche dans le monde de la mode ? C'est en tout cas ce que le magazine Sports Illustrated essaie de lancer dans son très attendu numéro spécial Swimsuit. L'équipe du célèbre magazine a opté pour une version qui fait, cette année, la part belle à la beauté sous toutes ses formes.

La rédactrice en chef MJ Day a sublimé la plantureuse Kate Upton ainsi que la beauté sans âge Christie Brinkley, la très sportive Serena Williams et la bombe grande taille Hunter McGrady à l'occasion de shootings photo torrides. Soucieuse du détail, elle a veillé à faire appel à des annonceurs qui suivent la tendance et se prêtent au jeu, choisissant une révolutionnaire campagne de publicité pour la ligne de lingerie Cacique de Lane Bryant.

L'affiche promotionnelle met en lumière une photo non retouchée de la très pulpeuse Denise Bidot qui prône la "confiance en soi" en dévoilant avec grâce et fierté les petits bourrelets et vergetures de son ventre rond.

"C'est un honneur de poser pour la campagne sans retouche de Lane Bryant, qui se trouve dans les pages de l'édition 2017 du magazine Sports Illustrated Swimsuit. C'est formidable de faire partie de ce changement qui permet aux femmes de voir une bonne fois pour toutes que personne n'est parfait. On peut tout à fait être belle, qu'importe nos imperfections. Il est temps de s'assumer et d'apprendre à s'aimer telle que l'on est", a-t-elle écrit sur sa page Instagram.

A 30 ans, la bombe entend montrer l'exemple à sa petite fille, prénommée Joselyn (8 ans), à qui elle veut apprendre qu'"être soi-même est la véritable définition de la beauté".