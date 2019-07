Denise Nickerson : Mort de la star de Charlie et la chocolaterie à 62 ans

On a surtout pu revoir l'adorable bouille de l'actrice à la télévision, dans la série Dark Shadows, où elle jouait le rôle d'Amy Jennings. Denise Nickerson prêtera ses traits à Pamela, petite amie de Peter Brady dans la série à succès The Brady Brunch. Au cinéma, on la reverra dans Smile (1975) au côté de Melanie Griffith et de Bruce Dern.

Côté vie privée, Denise Nickerson a été mariée pendant trois ans à un certain Mark Willard, avec qui elle a eu un fils, Josh. Ce dernier a lancé une cagnotte en ligne censée financer les dernières volontés de sa mère, que sa famille ne peut assurer. Et ses projets n'étaient pas communs. "Même si elle était connue, elle ne nous laisse aucun héritage. Pas d'assurance. Juste nos salaires qui ne sont pas suffisants. Loyers, factures, courses. Et notre mère voulait être incinérée et que ses cendres soient utilisées pour faire une oeuvre en verre. Nous avons besoin de payer ces choses immédiatement", écrit la famille de l'actrice. Pour l'instant, plus de 11 000 dollars ont été récoltés.