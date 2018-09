Denise Richards : Mariage en secret avec son chéri tout juste divorcé

Quelques jours après l'émergence de rumeurs de fiançailles récentes, on parle déjà de mariage... et c'est pour aujourd'hui : Denise Richards doit épouser ce samedi 8 septembre 2018 son compagnon Aaron Phypers, qu'elle fréquente depuis l'an dernier, lors d'une cérémonie organisée en secret à Malibu, selon une information de la Page Six du New York Post. Un timing qui n'est pas dû au hasard, puisque monsieur est libre de s'engager depuis peu...

En effet, le divorce d'Aaron Phypers et de son ex-épouse célèbre, Nicollette Sheridan, star - amère - de la série Desperate Housewives, vient juste d'être prononcé, au mois d'août. Le couple avait décidé de mettre un terme à son mariage célébré en décembre 2015 au bout de seulement six mois - ce qui était à peine mieux que la première union de Nicollette, qui fut l'épouse d'Harry Hamlin (de septembre 1991 à août 1992). Harry Hamlin que... Denise Richards devrait prochainement croiser puisqu'elle doit rejoindre le casting du programme de télé-réalité The Real Housewives of Beverly Hills, dont il fait déjà partie avec son épouse Lisa Rinna. Le monde est petit.

A 47 ans, l'actrice révélée par Starship Troopers (1997) et vite tombée en disgrâce (dès son rôle moqué dans le James Bond Le monde ne suffit pas deux ans plus tard) va donc tenter de donner un nouvel élan à sa vie, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Mariée de 2002 à 2006 à Charlie Sheen, Denise Richards est mère de trois filles, Sam et Lola, issus de sa relation avec l'ex-star de Mon Oncle Charlie, ainsi qu'une petite fille qu'elle a adoptée en 2011, Eloise.

S'il a été préparé en secret, son mariage avec Aaron Phypers sera-t-il filmé par les caméras du network Bravo pour la neuvième saison des Real Housewives of Beverly Hills ? Il y a fort à parier que ce sera le cas, d'autant que le couple a été vu en train d'enregistrer des séquences pour le programme à la fin du mois d'août.