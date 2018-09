Denise Richards mariée : Les images de son mariage avec Aaron Phypers

Denise Richards et Aaron Phypers se sont dit "I do" ! Comme révélé quelques heures avant la noce, l'actrice américaine et son compagnon se sont mariés lors d'une petite cérémonie à Malibu, en Californie, samedi 8 septembre 2018. Une union qui vient officialiser une romance entamée il y a un an et qui survient un mois après que le divorce de monsieur avec la comédienne Nicollette Sheridan a été prononcé.

Devant un autel de roses surplombant l'océan, la comédienne de 47 ans s'est mariée dans une combi-short en dentelle blanche complétée d'une longue traîne. Une tenue tout aussi originale qu'estivale mettant en valeur ses jambes et sa peau hâlée. Le marié a quant à lui misé sur la décontraction, en chemise blanche légère et déboutonnée. Les filles de Denise Richards, Sam (14 ans) et Lola (13 ans), nées de son précédent mariage avec Charlie Sheen, ainsi que sa fille adoptive Eloise (7 ans), ont joué les demoiselles d'honneur.