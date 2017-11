Denitsa Ikonomova, divine, vibre pour "Coco" devant Valérie Damidot et son chéri

Pour la grande première française du film d'animation Coco, le Grand Rex était aux couleurs du dernier-né des studios Pixar. Ambiance mexicaine et fête des ancêtres au menu de cette soirée festive où les spectateurs ont pu découvrir ce petit bijou, un concentré d'émotions. Sur le tapis rouge, l'équipe du film composée des principales voix françaises à savoir le petit Andrea Santamaria qui double le héros du film, mais aussi Ary Abittan, Sébastien Chato et François-Xavier Demaison. Le coréalisateur Lee Unkrich (Toy Story 2, Monstres & Cie, Le Monde de Némo) et la productrice Darla K. Anderson étaient également de la partie.

De nombreux invités et people s'étaient massés devant l'imposant cinéma des Grands Boulevards. Ainsi, la belle et pétillante Denitsa Ikonomova a fait crépiter les flashs en posant avec ses camarades danseurs Christian Millette et Maxime Dereymez, sous les yeux de Valérie Damidot, accompagnée de son chéri Régis Viogeat. Mélissa Theuriau, venue sans Jamel, Lorie Pester, EnjoyPhoenix, Frédérique Bel ou encore Liane Foly ont aussi été croisées sur le red carpet, tout comme Jérôme Anthony, Cyril Féraud, Cerise Calixte (la voix française de Vaiana), Christophe Licata et Tatiana Silva, Audrey Joumas, Lola Dubini, Vincent Scalera et Lea Camilleri, Sparkdise, Damien Lauretta ou encore Chloe Stafler.

L'histoire de Coco : Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel...

Coco, en salles le 29 novembre.