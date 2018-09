Denitsa Ikonomova : Elle a convaincu Clément Rémiens de participer à DALS

Il y a plusieurs jours, on apprenait que la belle danseuse Denitsa Ikonomova apparaîtra très prochainement dans les épisodes de Demain nous appartient, le feuilleton quotidien de TF1. Pour ses premiers pas en tant qu'actrice, la triple championne de Danse avec les stars s'est en effet vue confier un rôle sur mesure puisqu'elle interprétera une professeur de danse qui a pour mission de coacher Alex et Chloé. Ces derniers ont décidé d'offrir une danse latine à leurs invités lors de leur deuxième mariage.

Sur le tournage, en plus de faire la connaissance d'Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur, la complice de Rayane Bensetti a également rencontré Clément Rémiens qui interprète Maxime Delcourt dans la série. Nouvelle coqueluche en devenir du public français, le jeune homme de 20 ans est au casting de Danse avec les stars, qui débutera le 29 septembre 2018 et dont la première bande annonce officielle a été dévoilée.

Dans le nouveau numéro de Télé 7 Jours, Denitsa Ikonomova avoue l'avoir incité à rejoindre l'aventure. "Il m'a juste dit que la production lui avait proposé de participer à l'émission. Je lui ai conseillé d'accepter, car c'est une compétition amicale où l'on s'amuse beaucoup", déclare-t-elle à l'hebdomadaire.

Si pour l'heure les binômes n'ont pas été confirmés, la rumeur court que la jolie brune fera bel et bien équipe avec Clément Rémiens cette saison. La réponse lors du premier prime !

