Denitsa Ikonomova et Anaïs Delva sortent les cuissardes pour La Famille Addams

La Famille Addams débarque en France, mais cette fois-ci en version comédie musicale. Après un premier succès à Broadway en 2009, l'excentrique et macabre famille américaine, vedette de films, de séries télévisées et de bandes dessinées, et célèbre dans le monde entier pour son humour noir brillant, ses délires macabres et sa satire mordante arrivent enfin à Paris au théâtre Le Palace. La première du spectacle s'est déroulé le 27 septembre en présence de plusieurs personnalités connues des téléspectateurs et amateurs de La Reine des neiges.

Extrêmement complices dans Danse avec les stars mais aussi loin des studios de la Plaine Saint-Denis où est tournée l'émission de divertissement de TF1 qui s'apprête à faire son grand retour avec une huitième saison, les danseurs Denitsa Ikonomova et Maxime Dereymez ont assisté ensemble à la soirée, avec la bonne humeur communicative qu'on leur connaît. Pour l'occasion, la pétillante Denitsa Ikonomova portait une robe à manches chauve-souris, parfaitement de rigueur, et une paire de cuissardes noires. Un accessoire très féminin également choisi par Anaïs Delva. L'interprète de l'incontournable Libérée, Délivrée, a retrouvé la comédienne Emmanuelle Boidron, en look casual jean et sweat-shirt.

Denitsa Ikonomova et Maxime Dereymez passeront une nouvelle soirée ensemble ce jeudi 28 septembre puisque TF1 organise une grande conférence de presse pour Danse avec les stars saison 8. Les couples seront officiellement dévoilés alors que le seul duo connu pour le moment est celui formé par Denitsa Ikonomova et Sinclair.