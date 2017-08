Denitsa Ikonomova, la chirurgie esthétique ? "Je n'ai pas peur des rides..."

Dans quelques semaines, Denitsa Ikonomova (30 ans) fera son grand retour sur nos petits écrans avec la 8e saison de Danse avec les stars sur TF1. En attendant de nous faire rêver avec ses nouvelles chorégraphies enchanteresses, la jeune femme prend soin d'elle et de son apparence afin de pouvoir faire le show sans l'ombre d'un complexe.

Interrogée par nos confrères d'Ici Paris sur les secrets de sa forme, la triple gagnante de DALS a tout d'abord révélé : "Si je n'ai pas de répétitions de danse, j'essaie de rester toujours active durant la journée. Je me déplace à pied le plus souvent possible. Juste le fait de marcher pendant au moins trente minutes par jour, ça aide à garder la forme. Sinon, je fais aussi un peu de cardio."

Ensuite, questionnée sur la future apparition de ses premières rides, Denitsa n'a pas caché qu'elle mettait tout en oeuvre pour retarder ce moment fatidique. "Avec le temps, j'ai appris à prendre beaucoup plus soin de moi, surtout de ma peau. Avant, je faisais un peu n'importe quoi. Je n'ai pas peur des rides, mais je veux les éviter le plus longtemps possible. Le vieillissement fait partie de notre cycle de vie." Et de poursuivre sur la possibilité d'avoir recours à la chirurgie esthétique : "Je ne suis pas pour, car celles qui commencent à y toucher ont du mal à s'arrêter. Et tout ce qui est fait dans l'excès est mauvais. Cela dit, si c'est pour en finir avec un complexe qui bloque notre confiance en soi, pourquoi pas ?"

Une interview à découvrir en intégralité dans Ici Paris, actuellement en kiosque.