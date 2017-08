Denitsa Ikonomova très agacée : La star de DALS pousse un coup de gueule !

Denitsa Ikonomova a beau être la danseuse professionnelle de l'émission Danse avec les stars (TF1) la plus "titrée" - elle a remporté trois fois le concours sur sept saisons ! -, il lui arrive de lire des choses pas très agréables à son sujet (et sur ses qualités artistiques) sur les réseaux sociaux.

Samedi 12 août, la danseuse de 30 ans a par exemple vu rouge en découvrant qu'un article de blog la disait en froid avec la production de DALS à cause de ses trop nombreuses victoires, ce blog - ne citant d'ailleurs aucune source - prétextant que des téléspectateurs croiraient l'émission truquée à cause de ces triomphes successifs !

Agacée que l'on puisse croire qu'elle aurait été favorisée toutes ces années (et qui plus est en froid avec la production), Denitsa a commenté avec beaucoup d'ironie : "Les amis, pensez-vous qu'il est temps d'arrêter #DALS vu que je suis juste un visage que la production a choisi de faire gagner et que je n'ai aucun mérite ?" Et d'ajouter en tweetant le lien du blog qui l'a mise en colère : "Je n'étais pas au courant #jadorelesmediascredibles"

Evidemment, les internautes ont vite tenu à rassurer la belle Denitsa que l'on retrouvera avec plaisir dans la 8e saison de DALS en octobre prochain sur TF1. "Tu as la force, le talent, la pédagogie... Tes victoires tu les mérites", "Tu as mérité chacune de tes 3 victoires ma Deni. Tu as fait chavirer le coeur du public", "C'est grâce à toi qu'on s'est autant attachés à l'émission, sans toi rien ne serait pareil, on a besoin de te voir danser", pouvait-on lire dans les réactions.

Pour rappel, Denitsa Ikonomova a remporté la saison 5 avec son complice Rayane Bensetti, la saison 6 avec Loïc Nottet et la 7e avec Laurent Maistret.