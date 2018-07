Dennis Quaid et son addiction à la cocaïne : "Je me suis vu mort"

Dennis Quaid n'a jamais caché qu'il revenait de loin. Dans une interview diffusée lundi 23 juillet 2018 dans l'émission Today, l'acteur a de nouveau évoqué son addiction passée à la drogue, lui qui était un consommateur régulier de cocaïne lorsqu'il était au sommet de sa carrière dans les années 1980.

Face à la présentatrice Megyn Kelly, le comédien de 64 ans a révélé qu'il était tombé dans cette spirale infernale lorsqu'il a débuté à Hollywood, assurant que la cocaïne était monnaie courante sur les tournages et que certaines productions avaient même un "budget" spécialement consacré à ça.

"J'ai grandi dans les années 1960 et 1970, et à l'époque il y avait une attitude complètement différente à ce sujet. C'était même intégré à certains budgets de films. En gros, je consommais de la cocaïne presque tous les jours dans les années 1980. J'ai passé beaucoup de nuits à prier qu'un Dieu m'éloigne de tout ça. Je me disais que je ne pouvais pas continuer comme ça parce que je devais me lever une heure plus tard pour aller au travail", a-t-il expliqué.

J'étais dans un piteux état

Au final, c'est lors de certains moments de lucidité qu'il a compris qu'il devait changer ses habitudes avant qu'il ne soit trop tard. "J'ai eu une expérience de lumière blanche où je me suis vu mort ou en train de perdre tout ce qui était important à mes yeux", a-t-il ajouté.

Ce n'est pas la première fois que l'ex-mari de Meg Ryan (avec qui il a eu un fils aujourd'hui âgé de 26 ans, Jack) évoque ses anciens démons. Dans une tribune écrite en 2011 pour le magazine Newsweek, Dennis Quaid avait détaillé cette époque compliquée. "Il y a eu un moment où j'ai réalisé que j'allais mourir dans cinq ans si je ne changeais pas mes habitudes. Le jour d'après, j'étais en rehab. Lorsque j'ai tourné dans le film The Big Easy, à la fin des années 1980, j'étais dans un piteux état. Je dormais une heure par nuit. J'avais la réputation d'être un bad boy, ce qui paraissait être une bonne chose, mais en réalité j'avais la tête dans le c**", avait-il écrit.

Remarié en 2004 à Kimberly Buffington, mère de ses jumeaux Thomas et Zoe (10 ans) dont il s'est définitivement séparé en 2016 (leur divorce a été finalisé en avril dernier), Dennis Quaid a depuis refait sa vie avec un mannequin de 32 ans, Santa Auzina. Il sera de retour au cinéma cet été dans le film de science-fiction Kin : Le Commencement (le 29 août en France).