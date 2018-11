Dérapage de Jean Michel Maire avec Soraya : Comment ses enfants ont réagi

Le 14 octobre 2016, Jean-Michel Maire s'était permis d'embrasser Soraya Riffy sur le haut de la poitrine sans son consentement, après un happening la faisant passer pour Kim Kardashian, dans le cadre des 35h de Baba (C8). Une séquence qui a fait polémique et qui a beaucoup affecté le chroniqueur de Touche pas à mon poste.

Il a heureusement pu compter sur ses proches, dont ses enfants (une fille et un garçon dont on ne sait rien) comme il l'a confié lors de son interview pour Sam Zirah : "Ils n'ont pas la télévision, ils l'ont appris par des personnes de l'extérieur. (...) Je m'en suis expliqué à la télévision après, donc ils ont regardé mes explications. Mais, mes enfants me connaissent bien, ils savent qui je suis."

Jean-Michel Maire a également rappelé que si, dans un premier temps, Soraya Riffy n'avait pas souhaité le poursuivre en justice, elle avait fini par porter plainte pour agression sexuelle un an et demi après les faits. Le chroniqueur de 57 ans a donc été entendu par la police : "J'ai été reçu au commissariat pour une enquête préliminaire et la policière. Je ne sais pas ce que ça va donner. L'enquête est terminée donc maintenant, on attend de savoir si ce sera un non-lieu ou s'il y aura un procès."

Il a ensuite révélé que des femmes victimes d'agressions sexuelles lui avaient envoyé des messages : "Plusieurs femmes victimes de vrais viols m'ont écrit. Elles me disaient que c'était terrible pour elles parce que si on disait que ça, c'était une sorte d'agression sexuelle, pour les femmes qui en ont véritablement été victimes, ça dénaturait leur propre violence."