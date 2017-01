Dérapage de Jean-Michel Maire : Soraya dévoile leurs conversations privées...

En octobre dernier, Jean-Michel Maire avait embrassé la poitrine de Soraya Riffi sans son consentement durant Les 35 heures de Baba. Un geste malheureux qui a valu à l'émission une mise en demeure pour non-respect du droit des femmes. Alors que cette affaire remonte à plusieurs mois, Soraya a ressorti de ses placards de vieux SMS.

La sexy brune qui multiplie les apparitions télé grâce à ce buzz, a dévoilé sur son compte Facebook quelques-uns de ses échanges avec le célèbre chroniqueur. Sur un premier message on peut lire JMM écrire : "Si tu peux dire que le bisou c'était un peu lourd au lieu de déplacé, ce serait encore mieux. Tu fais comme tu le sens [après le fameux baiser, Soraya s'était exprimée dans TPMP, la conversation évoquerait ce moment, NDLR]." La bimbo a ensuite divulguer la suite de la discussion : "Si après ton passage tu pouvais me faire la bise je pense que ça me comblerait et me réconforterait aux yeux de ma fille qui regarde. Mais tu fais bien sûr comme tu le sens. Je n'en peux plus de toute cette story."