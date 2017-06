Derek Fisher : Gros accident de voiture avec Gloria Govan pour la star de la NBA

Derek Fisher en est quitte pour une belle frayeur et, à n'en pas douter, quelques suites avec la justice : l'ancien joueur des Lakers et éphémère entraîneur des Knicks, âgé de 42 ans, a eu dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 juin 2017 un impressionnant accident de la route, dont sa passagère et lui-même sont heureusement sortis indemne, alors qu'il conduisait en état d'ébriété.

La star de la NBA, qui détient une collection de cinq bagues de champion de la NBA (toutes gagnées avec les Lakers), a fait un tonneau sur l'autoroute de Ventura, à l'ouest de Los Angeles, vers 3 heures du matin. Miraculeusement, ni Derek Fisher, ni Gloria Govan, ex-femme de Matt Barnes (qui porte cette saison le maillot des Golden State Warriors) qu'il fréquente depuis l'an dernier, n'ont été blessés. Les images dont dispose le site TMZ.com laissent pourtant à penser que l'accident a été violent.

Un reporter du site américain avait pu voir le recordman du nombre de matchs de play-offs joués quitter le restaurant Catch, dans West Hollywood, peu avant minuit, ne retrouvant Gloria qu'après ce dîner puisqu'elle n'était pas présente au restaurant. L'accident s'est ensuite produit lorsque le véhicule conduit par Fisher est allé percuter la bordure et le garde-fou de la route avant de se retourner.

Lors de son intervention, la police a établi que l'ancien basketteur conduisait sous l'influence de l'alcool, procédant alors à son arrestation et son placement en détention. L'affaire n'en restera donc pas là. Rentrés chez eux, Derek et Gloria, qui est l'une des protagonistes de l'émission de télé-réalité Basketball Wives, ont remercié par le biais d'un communiqué le public pour sa sollicitude envers eux et se sont réjouis que l'accident n'ait pas impliqué d'autre personne.