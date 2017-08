Derek Jeter (43 ans) et Hannah (27 ans) : Le couple a eu une petite fille

Un peu plus d'un an après leur mariage, célébré le 9 juillet 2016 dans la Napa Valley, Derek Jeter et sa femme Hannah (née Davis) franchissent ensemble une nouvelle base : l'ex-star du baseball et le modèle adoubé par Sports Illustrated viennent d'accueillir leur premier enfant ensemble.

C'est par le biais de The Players' Tribune, plateforme de témoignages de grands sportifs lancée par l'ex-capitaine des Yankees en MLB, que le couple a communiqué l'heureuse nouvelle. "Félicitations, Derek et Hannah Jeter, pour la naissance de votre petite fille, Bella Raine Jeter, le jeudi 17 août 2017", dit en toute sobriété le tweet qui a fait office de faire-part. Pour l'heure, les jeunes parents, qui ont 16 ans d'écart (lui a 43 ans, elle 27), ne se sont pas encore directement manifestés.

Derek et Hannah avaient toutefois déjà partagé leur vision de la famille lorsqu'ils avaient révélé, en février dernier, la grossesse de la jeune femme : "Désormais, alors que nous attendons notre premier enfant, Derek et moi envisageons l'avenir (...) Nous voulons que nos enfants comprennent que la vie vie qui leur est offerte est une chance, à bien des égards. Nous voulons qu'ils apprennent à aider les autres, à se soucier d'autrui et à rendre ce que le monde leur donne. Nous leur dirons qu'ils sont forts et brillants et qu'ils peuvent réussir tout ce à quoi ils consacreront leur esprit. J'espère qu'ils seront honnêtes comme leur père. J'espère qu'ils seront persévérants comme moi. J'espère qu'ils sauront ce qu'ils veulent et ne se contenteront pas de moins. Et s'ils veulent jouer au baseball, eh bien nous aurons d'abord une petite discussion", écrivait alors Hannah, mannequin qui a représenté de grandes marques (de Ralph Lauren à Victoria's Secret) et a figuré dans la fameuse Swimsuit Edition de Sports Illustrated quatre années d'affilée, de 2013 à 2016 (elle en faisait même la couverture en 2015).

Par le passé, Derek Jeter avait évoqué la paternité, concédant en 2014, juste avant son ultime match avant de mettre un terme à sa carrière et à vingt saisons chez les New York Yankees, qu'il ne se serait pas senti capable de gérer de front vie de famille et carrière de sportif de haut niveau. Désormais, les conditions sont réunies !