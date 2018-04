Desireless au casting du film "Stars 80" : "C'était surtout pour le fric"

Claudie Fritsch est devenue Desireless en 1986, trois ans avant la sortie de son inoubliable tube Voyage, voyage, qui continue de faire danser les nostalgiques des années 80 et qui s'est écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires.

Retirée dans un petit village de la Drôme près de Carpentras, Buis-les-Baronnies, Desireless mène aujourd'hui une existence paisible avec celui qui partage sa vie depuis bientôt dix ans, Thierry. À 65 ans, sur le point de se faire opérer de la hanche pour ne plus avoir à se déplacer avec une canne, la chanteuse n'est financièrement pas à plaindre mais n'a pas non plus de quoi payer une femme de ménage comme elle le révèle à France Dimanche ce vendredi 6 avril. "Je n'ai pas la chance de gagner assez d'argent pour qu'on le fasse à ma place", lâche celle qui s'apprête à quitter une bâtisse de 300 m² pour une maison plus petite et plus adaptée à sa condition physique.

Surpris par les propos de Desireless, France Dimanche n'a pas hésité à questionner plus précisément l'artiste, notamment sur les revenus que lui rapporte encore aujourd'hui Voyage, voyage. La star des années 80 se montre très ouverte sur le sujet. "Si j'étais auteur et compositrice, je serais très riche. Mais je ne suis qu'interprète de Voyage, voyage, je ne touche donc 'que' 2000 euros par an grâce à cette chanson. (...) Je survis en chantant Voyage, voyage dans mes concerts", confie-t-elle. Mais si Desireless ne roule pas sur l'or contrairement à d'autres artistes de sa génération, elle relativise : "Je ne me plains pas, parce que je suis très loin d'être au Smic."

Pour s'assurer une petite aisance financière, elle accepte de participer au film Stars 80, réalisé et produit par Thomas Langmann. Pourtant très joviale pendant sa promotion en 2012, Desireless se montre à présent très critique. "Quant au film Stars 80, j'ai participé au premier volet, et ça m'a suffi. Si j'ai accepté, c'était surtout pour le fric. Je suis contente de ne pas avoir joué dans le second. On va dire que je n'avais pas trop d'atomes crochus avec les gens de la production", balance-t-elle.

L'intégralité de l'interview de Desireless est à retrouver dans France Dimanche en kiosques le 6 avril 2018.