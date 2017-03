Dev Patel amoureux : Le héros de Slumdog Millionaire et Lion en couple

Le temps a passé depuis la sortie en 2009 de Slumdog Millionaire. Son héros principal, l'acteur britannique Dev Patel, a grandi en huit ans et il est apparu très séduisant lors de la 89e cérémonie des Oscars, en lice pour sa prestation pour le long métrage bouleversant Lion. Si le trophée lui a échappé au profit de Mahershala Ali (Moonlight), il était tout de même ravi d'assister à cette grand-messe du cinéma en compagnie de sa maman. Cependant, ce n'est pas la seule femme dans le coeur de l'acteur révélé par la série Skins...

Dev Patel (26 ans) n'est plus un coeur à prendre ! L'ex de Freida Pinto (sa partenaire dans Slumdog Millionaire avec qui il a vécu une idylle de six ans jusqu'en 2014) est désormais en couple avec l'actrice australienne Tilda Cobham-Hervey (22 ans). Le Daily Mail possède des photos des deux amoureux à Los Angeles, et la jeune femme aurait accompagné son amoureux lors d'une soirée pré-Oscars organisée par la Weinstein Company. Les deux comédiens viennent de tourner ensemble dans le film Hotel Mumbai, qui revient sur le récit des victimes et survivants des attentats de la métropole indienne en 2008.

Mais qui est donc Tilda ? Originaire d'Adélaïde en Australie, elle a gagné en notoriété en jouant en 2014 dans une publicité pour une chaîne de grands magasins (Myer). Elle a aussi joué dans le film indépendant 52 Tuesdays, dans lequel elle incarne la fille d'une femme qui veut changer de sexe. Jouer est dans la peau de cette artiste qui a intégré une école de cirque. On peut supposer qu'elle a été charmée par le fait que l'Anglais Dev joue aussi parfaitement un enfant adopté par un couple d'Australiens dans Lion...