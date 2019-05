Deva Cassel, 14 ans : Une nouvelle photo de la fille de Monica Bellucci séduit

Une grande nouvelle a été annoncée au début du mois de mai. Deva Bellucci suit les pas de sa maman puisqu'elle rejoint la grande maison italienne Dolce & Gabbanna. L'adolescente va endosser le rôle d'ambassadrice pour les parfums de la marque. Un rôle dans lequel on ne la découvrira qu'au printemps 2020, bien que les visuels aient déjà été réalisés.

Séparés depuis plusieurs années, Monica Bellucci et Vincent Cassel ont tous les deux refait leur vie. L'un et l'autre présents au Festival de Cannes, les acteurs de 54 ans et 52 ans sont apparus avec leur moitié. Monica Bellucci et Nicolas Lefebvre, son petit ami artiste de 36 ans, ont participé à la soirée Dior Vogue organisée le 15 mai dernier. Vincent Cassel et sa femme Tina Kunakey, 22 ans, récemment devenus parents d'une petite Amazonie, ont quant à eux participé une after party organisée par Magnum pour les films Les Misérables et Litigante ce même 15 mai.