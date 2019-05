Deva Cassel : à 14 ans, la fille de Monica Bellucci est égérie Dolce & Gabbana

À 14 ans, Deva Cassel éblouit par sa beauté. Comment pourrait-il en être autrement pour la fille de Monica Bellucci ? L'adolescente semble avoir volé les traits fins de sa mère, tout comme sa peau claire et ses longs cheveux noirs ondulés. Un regard, une présence qui a séduit la maison Dolce & Gabbanna. Deva est sur le point de devenir l'égérie des parfums de la marque italienne. Un premier contrat prestigieux qui lance ainsi sa carrière de mannequin.

Selon le site italien Amica, Deva deviendra égérie au printemps 2020. Les premiers visuels ont d'ores et déjà été tournés, comme l'indiquent nos confrères, et la fille de Vincent Cassel a déjà publié un cliché splendide sur son compte Instagram privé. On la voit à bord d'une Ape jaune, chargée de fleurs colorées. Cheveux longs, robe en dentelle, symbole de la maison sicilienne : Deva incarne la dolce vità. Difficile de faire plus méditerranéen, la scène a été tournée au sein d'un des plus beaux endroits du monde : la côte amalfitaine, précisément dans les ruelles de Ravello. Seule inconnue au tableau : les parfums promus par la jolie Deva. Toujours selon Amica, ces nouvelles senteurs devraient être dévoilées par D&G en avril 2020.

Le 12 septembre 2018, Deva fêtait son 14e anniversaire. Elle est la première fille issue du mariage entre Vincent Cassel et Monica Bellucci, qui sont restés mariés pendant quatorze ans. Ensemble, ils ont également accueilli la petite Léonie, âgée aujourd'hui de 8 ans. À 52 ans, l'acteur français est devenu papa d'une petite Amazonie, fruit de son amour avec Tina Kunakey (22 ans).