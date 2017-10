Devin Lima de LFO : Le chanteur de 40 ans atteint d'un grave cancer

Il y a une dizaine de jours, le chanteur américain Devin Lima, 40 ans, était opéré d'une tumeur sur une glande surrénale. Lundi 30 octobre, l'autre membre du duo, Brad Fischetti a donné des nouvelles, malheureusement mauvaises : le cancer de Lima en est au stade 4, c'est-à-dire qu'il s'est propagé à d'autres organes.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Brad Fischetti déclare : "Devin m'a demandé de vous donner des nouvelles, sans lui parce que, sincèrement, il ne sent pas très bien. Mais il m'a demandé de vous envoyer tout son amour et sa gratitude pour vos messages et vos prières. Sa convalescence est difficile. Il a eu quelques jours pénibles à l'hôpital, mais heureusement il peut se reposer maintenant à la maison et se soigner." Le chanteur explique que le cancer de son ami a touché son foie qui a dû être partiellement retiré. Devin Lima doit suivre une chimiothérapie, une radiothérapie ainsi qu'un traitement à long terme. "J'aurais aimé avoir des nouvelles plus positives à partager avec vous, poursuit Brad Fischetti. Je suis dévasté mais en même temps je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort que Devin Lima. (...) Si quelqu'un peut battre ce truc, c'est Devin. Je sais qu'avec vos prières et votre énergie positive, il n'y a aucun doute, il s'en sortira."