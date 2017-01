Devinez-vous à qui est ce gros baby-bump ?

Pour cette star américaine, l'année 2017 sera celle où elle accueillera un nouveau bébé dans sa vie. Enceinte de sept mois, elle n'hésite pas à documenter l'évolution de sa grossesse sur les réseaux sociaux. Elle a récemment posté une nouvelle photo de son ventre... Devinez-vous de qui il s'agit ?

Le 4 janvier, c'est sur Instagram que cette actrice de télévision, aujourd'hui âgée de 43 ans, a dévoilé un nouveau cliché de son imposant baby bump. "Maintenant que je suis enceinte de 7 mois, c'est très important que je reste saine et aussi heureuse que possible !", écrivait-elle. Une photo sur laquelle cette blonde héritière d'un regretté grand producteur de télévision, faisait apparaître les mains de l'un de ses enfants. Elle est déjà la maman de Liam (9 ans), Stella (8 ans), Hattie (5 ans) et Finn (4 ans).

Ex-gloire des années 1990, notamment grâce à la série culte Beverly Hills 90210, il s'agit bien sûr de... Tori Spelling !

