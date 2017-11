Diam's a été "cambriolée plusieurs fois, suivie et menacée de mort..."

Depuis 2009, la rappeuse Diam's, alias Mélanie Georgiades de son vrai nom, vit loin des projecteurs et de la musique. L'ex-chanteuse, dont la conversion à l'islam a fait couler beaucoup d'encre, est devenue maman et s'implique dans la vie associative. Une existence qui semble l'épanouir après une période sombre que raconte une amie à elle, l'humoriste et comédienne Nawell Madani.

Invitée d'un Facebook Live de Purepeople.com, mercredi 29 novembre, à l'occasion de la sortie en salles de son premier film intitulé C'est tout pour moi, Nawell Madani s'est exprimée sur plusieurs personnes clefs qui ont compté dans sa carrière et notamment Diam's. En effet, avant de faire un carton sur scène avec C'est moi la plus belge, la jeune femme voulait être danseuse et avait passé un casting pour figurer dans le clip de la chanson DJ. "En fait, ils m'ont retenue pour être la bombe latine", a-t-elle expliqué. Entre les deux femmes, le courant est vite passé et la relation professionnelle est devenue amicale.

Nawell Madani explique que, pour mieux comprendre la nouvelle vie de Diam's, il suffit de lire son livre, Mélanie, française et musulmane (sorti en 2012). Aujourd'hui, elles se revoient de temps en temps. L'humoriste et comédienne confie que l'ancienne chanteuse est totalement heureuse dans sa nouvelle vie. "Elle est restée la même : rigolote, généreuse... C'est une femme libre. (...) Elle a fait ses choix, personne ne les lui a dictés, elle sait ce qu'elle veut. (...) C'est son choix, elle était au plus bas, elle était mal. Faut savoir que Mélanie elle a vécu beaucoup de choses. Elle s'est fait cambrioler plusieurs fois, elle a eu des menaces de mort, il y a eu un jeune homme qui la suivait partout et qui lui disait : 'Tu vas mourir avec moi.' (...) Diam's elle était seule, elle était en dépression, elle a vécu des moments durs", a-t-elle raconté.

Nawell Madani, qui ajoute que Diam's a eu "des histoires extraordinaires", affirme que "ça fait 7 ans [qu'elle] veut faire son film" mais l'ex-rappeuse n'a à ce jour donné ni son accord ni un refus...

