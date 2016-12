Diam's bientôt maman ? Elle serait enceinte de son troisième enfant

Depuis qu'elle a arrêtée la musique, Diam's (Mélanie Georgiades de son vrai nom) ne prend que très rarement la parole. La dernière fois qu'elle l'a fait, c'était en octobre dernier pour démentir la rumeur selon laquelle elle préparait son grand come-back musical. "De fausses informations concernant mon retour dans la musique circulent. Je les démens et m'exprimerai plus longuement d'ici peu. Inch'Allah. Merci à tous pour vos messages. Mélanie (Diam's)", avait-t-elle posté sur son compte Twitter.

Mais ce que l'interprète de La Boulette s'était bien gardée de nous dire, c'est qu'elle attendait un heureux événement. C'est en tout cas ce qu'affirme le magazine Voici dans son édition du 23 décembre 2016.

Alors que l'hebdomadaire propose une série de photos montrant Diam's en vacances en Thaïlande avec son nouveau compagnon, un rappeur aveugle répondant au nom de Faouzi Tarkhani, il annonce au passage qu'"elle attendrait un troisième bébé pour le printemps". Diam's est déjà maman de deux enfants, Maryam, 4 ans, et Abraham, 2 ans, qui n'ont pas été conviés au voyage en Thaïlande.

Diam's et son nouveau chéri se sont offert une escapade en amoureux dans l'un des hôtels de la la baie de Phang Nga, à une heure de Phuket. Aménagé sur 9,7 hectares dans un environnement naturel magnifique, l'hôtel Six Senses Yao Noi est un refuge paisible, situé loin de la ville. Entouré de nature et de paysages magnifiques, il propose de luxueuses villas climatisées avec une piscine privée et un majordome personnel. Tout ce dont Diam's avait besoin pour passer quelques jours au calme avec Faouzi Tarkhani.

Photographiée portant le hijab, tenue traditionnelle musulmane, l'ex-chanteuse n'a rien dévoilé de son supposé ventre arrondi. Une silhouette qui tranche avec le look de rappeuse qu'elle arborait au début des années 2000. C'est après sa conversion à l'islam qu'elle avait choisi de mettre définitivement un terme à sa carrière.