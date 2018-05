Diam's manipulatrice : La femme de son compagnon balance

Lorsque Diam's contacte pour la première fois Faouzi Tarkhani fin 2015 après avoir lu l'un de ses écrits dans L'Obs, celui-ci est marié depuis près de dix ans avec une femme plus jeune que lui de huit ans. Le couple installé en Tunisie a fondé une famille composée de trois enfants - une fille née juste après leur mariage célébré trois semaines après leur rencontre sur un site, et deux garçons nés en 2008 et 2010. Cette jeune Française témoigne pour la première fois dans les pages de Closer, dans le numéro du 11 mai 2018.

En plus de révéler comment Diam's lui a volé son mari, cette jeune femme prénommée Sara accuse l'interprète de La Boulette de se montrer trop envahissante. "Elle a tendance à tout contrôler", lâche-t-elle au cours de l'interview, expliquant que l'ancienne star du rap exige un droit de regard sur les échanges qu'elle a avec son mari. "Mon mari m'a très vite expliqué que tous nos échanges seraient relus par elle. Elle a demandé que ma fille porte le voile. Et elle a aussi contacté la seule amie française proche de moi en Tunisie pour avoir des informations me concernant", confie-t-elle. Sara n'hésite pas à qualifier Diam's et son compagnon de "grands manipulateurs qui dissimulent la vérité à leurs fins personnelles !". Pour la jeune femme, le verdict est sans appel : Diam's a "détruit" son foyer.

Lors de sa séparation avec Faouzi Tarkhani, officialisée en France mais pas encore en Tunisie où le jugement sera rendu le 15 mai 2018, Diam's s'était déjà montrée entreprenante : elle "avait tout prévu". La star retirée du monde médiatique avait expliqué à Sara qu'elle pourrait la faire travailler sur une ligne de vêtements qu'elle comptait créer tandis que Faouzi Tarkhani lui avait proposé d'épouser "son meilleur ami qui gagne très bien sa vie". Une alternative que la mère de famille a refusée.

