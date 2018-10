Diam's ne vit plus en France, l'ex-star du rap a déménagé à l'étranger

Les nouvelles de Diam's sont rares et ne proviennent presque jamais d'elle. Lors d'un récent passage à Marseille, avec un concert donné à l'Espace Julien le 5 octobre 2018 pour présenter son dernier album J4M, Vitaa a accordé une interview à La Provence au cours de laquelle elle a évoqué celle avec qui elle partage une belle amitié : Diam's.

Confirmant être toujours en contact avec celle avec qui elle chantait Confidences nocturnes il y a déjà dix ans, Vitaa (Charlotte Gonin de son vrai nom) a livré une nouvelle information sur Diam's : "Elle vit à l'étranger." "Dès qu'elle vient en France, on passe du temps ensemble. C'est vraiment mon amie, et elle est très heureuse dans son choix de vie. Certains ont du mal à le comprendre. Mais elle est tellement heureuse comme ça que je comprends ses choix. Mais j'entends aussi qu'elle manque aux gens", a-t-elle ajouté, sans révéler le pays dans lequel son amie vit à présent.

Après avoir eu connaissance de la révélation de Vitaa, Public a mené l'enquête, se rendant dans l'ancien village de Mélanie Georgiades (le vrai nom de Diam's). L'ex-star du rap français de 38 ans était en effet installée dans une maison située dans un village de la forêt de Rambouillet (Yvelines). Un ancien voisin de la chanteuse a confirmé l'information de Vitaa auprès du magazine, affirmant qu'elle a bien quitté la France pour s'installer à l'étranger avec son mari Faouzi.

Selon Public, en contact avec "une lointaine connaissance du couple", Diam's aurait posé ses valises en Arabie saoudite il y a déjà un an. Est-ce depuis ce pays du Moyen-Orient que l'ancienne chanteuse avait publié une photo nocturne d'une ville illuminée sur Twitter le 1er mai dernier avec pour légende : "Auparavant, quand on me montrait la lune du doigt, je regardais la ville..." #Mélanie #ToutLeMondePeutChanger #MéditerNeJamaisCesser #LivreOuvertDeLaNature #Émerveillée #ParcourirLaTerre #SeSentirToutPetit." Diam's connaissait l'Arabie saoudite bien avant de s'y installer puisqu'elle s'est rendue à plusieurs reprises à La Mecque pour des pèlerinages mais aussi à Médine.