Diam's touchée par Christophe Hondelatte : "Je n'ai pas l'habitude de réagir..."

Mercredi 31 janvier 2018 sur Europe 1, Christophe Hondelatte s'est fendu d'un bel hommage pour retracer le parcours exceptionnel de Diam's dans la séquence Hondelatte raconte. "Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Diam's, cette jeune chanteuse de rap, star au début des années 2000 et qui, un jour, envoie tout balader. (...) En 2007 et 2008, elle est au sommet de sa gloire, mais en vérité, elle est en pleine dépression. Et elle se retrouve après sa tournée en clinique psychiatrique, diagnostiquée bipolaire. Maniaco-dépressive. Elle ne supporte plus le monde du show-biz qui l'oblige à faire semblant en permanence", résume très justement le journaliste de radio.

La religion, sa "bouée de sauvetage"

De l'incroyable carrière de l'ex-chanteuse, jalonnée de succès avec les albums Brut de femme (2003), Dans ma bulle (2006) et SOS (2009, son dernier), à son ras-le-bol de l'industrie musicale qui a provoqué un douloureux passage à vide et une longue dépression (autant d'épreuves que Mélanie Georgiades, de son vrai nom, avait évoqué dans son autobiographie parue en 2012), Christophe Hondelatte est ensuite revenu sur la période où la rappeuse a enfin trouvé son équilibre, sa "bouée de sauvetage", c'est-à-dire le jour où elle s'est convertie à l'islam. "Aujourd'hui Diam's a divorcé, elle s'est remariée et elle est maman de deux enfants [Maryam, bientôt 6 ans, et Abraham, 3 ans cette année, NDLR]", a conclu Christophe Hondelatte.

Un reportage émouvant et plein d'empathie qui n'a pas manqué de faire réagir la principale concernée. D'ordinaire très discrète, la jeune mère de famille (qui se consacre désormais pleinement à sa marque Mel By Mel) a tenu à saluer la séquence de Chrisophe Hondelatte sur Twitter. "Je n'ai pas pour habitude de réagir à tout ce qui est dit sur moi, mais je tiens à remercier C.@hondelatte pour son objectivité dans le récit qu'il a fait de mon parcours. Lui comme d'autres journalistes ont su ne pas tomber dans l'incrimination facile de ma conversion à l'islam", a-t-elle écrit. "Merci Diam's... votre message me touche énormément !!", a conclu le journaliste.