Diana : On sait pourquoi elle boycottait Chanel après son divorce

Aussi bien en veste saharienne, qu'en blazer à épaules XXL ou en robe léopard : Lady Di fait figure d'icône de mode. Si son style était plutôt extravagant durant son mariage avec le prince Charles, à grands coups de robes bouffantes et larges manteaux tartan, son dressing a progressivement évolué après son divorce, prononcé à l'été 1996. Parmi les pièces de ses créateurs favoris tels que Versace ou Dior, difficile de trouver du Chanel dans les looks datant d'après sa séparation. Plus de vingt ans après sa mort tragique, on sait désormais pourquoi.

Dans un entretien accordé au Harper's Bazaar australien, le designer Jayson Brundson s'est confié sur sa rencontre avec Diana en 1996, alors qu'elle se préparait à visiter un hôpital en Australie. "J'étais très ami avec Joh Bailey et il a été choisi pour la coiffer durant sa visite, raconte-t-il. Ça ne faisait pas longtemps qu'elle était divorcée et Joh savait à quel point j'étais fan. Il avait toujours un assistant avec lui lorsqu'il se rendait au Ritz Carlton le matin pour lui faire sa coiffure. Donc il m'a proposé : 'Est-ce que tu veux venir en tant qu'assistant ?' et j'ai répondu 'bien sûr, j'adorerais'."

Je ne peux pas porter de double C

Une fois coiffée, la mère d'Harry et William aurait cherché quels accessoires porter avec un tailleur crème signé Versace. "Elle est retournée dans sa chambre pour revenir les bras chargés de chaussures et sacs et les a jetés sur le lit, se souvient-il. Elle m'a ensuite demandé ce que j'en pensais, donc j'ai regardé et j'ai trouvé une paire de chaussures Chanel en disant 'celles-ci iraient bien avec l'ensemble Versace'. Elle m'a répondu 'non, je ne peux pas porter de double C'. Quand j'ai demandé pourquoi, elle m'a dit : 'À cause de Camilla et Charles.'"

Bien avant de rencontrer Diana, le prince Charles était tombé amoureux de Camilla. Cette dernière a toujours occupé une place plus ou moins importante dans son coeur et dans on quotidien. Avant de pouvoir finalement l'épouser en 2005, le fils d'Elizabeth II a publiquement avoué avoir trompé Lady Di alors qu'ils étaient encore mariés. Mais selon lui, seulement lorsqu'il était devenu évident que leur mariage était voué à l'échec.