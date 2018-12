Diane Kruger comblée avec Norman Reedus : "Ça a été une année merveilleuse"

En promotion pour défendre le nouveau film de Robert Zemeckis, Welcome to Marwen (sortie le 2 janvier 2019), dans lequel elle donne notamment la réplique à Steve Carell et Janelle Monae, Diane Kruger a profité d'un entretien devant les caméras d'E! News, mis en ligne lundi 10 décembre 2018, pour évoquer sa nouvelle vie de jeune maman – elle vient d'ailleurs de révéler le sexe de son premier enfant : il s'agit d'une petite fille !

Heureuse bien que "très fatiguée", l'actrice de 42 ans a d'abord admis avec humour que le foyer qu'elle partage avec son compagnon, l'acteur Norman Reedus (déjà papa d'un fils de 19 ans, Mingus, dont la maman est Helena Christensen), était sens dessus dessous depuis l'arrivée de leur bébé. "C'est déjà chaotique à la maison. Je ne pense pas que ça puisse être pire", a-t-elle plaisanté. Et d'ajouter : "C'est un grand moment de bonheur. Nous avons bien des raisons d'être reconnaissants. Ça a été une année merveilleuse. J'ai hâte d'être avec ma petite famille, qu'on soit ensemble, qu'on se fasse livrer à manger parce que je ne pense pas être capable de m'éloigner pour cuisiner", a-t-elle tendrement glissé.

Les fêtes de fin d'année approchant à grands pas, Diane Kruger a également expliqué qu'elle et son compagnon, qui viennent tous deux de familles monoparentales (ils ont été élevés par leurs mères), avaient hâte de créer leurs propres rituels. "Ce qui est excitant, c'est de lancer ses propres traditions, tout est possible du moment que mon foyer est heureux, illuminé et positif, ça n'a pas d'importance", a-t-elle conclu.