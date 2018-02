Diane Kruger défend un Quentin Tarantino en pleine polémique

Propos polémique sur Polanski

Après les révélations d'Uma Thurman (qui a depuis accepté les excuses du réalisateur), Quentin Tarantino avait évoqué "le plus grand regret" de sa carrière auprès du site Deadline. "Je suis coupable. Coupable de l'avoir mise dans cette voiture mais pas de la façon dont les gens le décrivent", a-t-il déclaré. Des excuses sincères qui ne satisferont pas ses détracteurs qui se penchent déjà sur un autre dossier. Son mea culpa intervient effectivement en même temps que la publication d'une ancienne interview datée de 2003 pour l'émission radio d'Howard Stern, dans laquelle il prenait la défense d'un certain Roman Polanski. "Il n'a pas violé une fille de 13 ans [Samantha Geimer, NDLR]. C'était une atteinte sexuelle sur mineur, pas un viol. Pour moi, quand on parle de viol, cela implique de la violence – c'est l'un des crimes les plus violents au monde. Vous ne pouvez pas utiliser le mot 'viol' à tout-va. (...) Elle le voulait, elle sortait avec lui", avait-il déclaré. Fustigé, Quentin Tarantino n'a pas encore réagi.