Diane Kruger "en dépression" après sa rupture avec Joshua Jackson

Diane Kruger a accordé une belle interview au quotidien britannique généraliste i, "petit frère" de The Independent, à l'occasion de la sortie de son nouveau film présenté lors de la Berlinale The Operative. L'actrice allemande a ainsi parlé de son travail sur ce long métrage d'espionnage, de son rêve de jouer James Bond mais aussi d'une période difficile qu'elle a connue il y a quelque temps.

Le 28 mai 2017, Diane Kruger a remporté le prestigieux prix d'interprétation au Festival de Cannes grâce à sa performance poignante dans In the Fade, de Fatih Akin. Emue aux larmes, elle avait dédié son prix aux victimes du terrorisme. Sacrée sur le plan professionnel, elle a vécu toutefois une période très difficile du point de vue personnel : "Je vivais des moments tellement noirs... J'ai deux personnes de ma famille dont je suis très proche qui sont décédées cette année-là, je me suis séparée de mon compagnon après dix ans de relation [Joshua Jackson]. Il y avait tant d'obscurité et de chagrin. Et ce rôle était si sombre."

Il y a deux ans pour le magazine Elle, la star s'était confiée à propos de cette période douloureuse, sans utiliser le mot dépression et sans citer sa rupture avec le célèbre Pacey de la série Dawson : "Il se trouve que j'ai passé une année 2016 pas très agréable, j'ai perdu ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevée, et mon beau-père est mort pendant le tournage. Une année noire. Comme quoi, parfois, tout arrive en même temps."

Aujourd'hui, Diane Kruger est épanouie et sereine. Le temps a fait son ouvrage et elle a retrouvé l'amour avec Norman Reedus, Daryl de The Walking Dead. Le couple a accueilli en novembre dernier à son premier enfant, une fille dont elle garde le prénom secret. Au cinéma, elle est pressentie pour incarner Marlene Dietrich dans une mini-série réalisé par son ami Fatih Akin. Mais pour le moment, elle se concentre sur sa vie privée et notamment, on imagine, son bébé : "Je suis en pause. Je recommencerai à regarder les rôles cet été."