Diane Kruger fière de son ventre impressionnant après l'accouchement

Voilà à peu près cinq mois que Diane Kruger a donné naissance à son premier enfant, à l'âge de 42 ans. Un bébé qui remplit de joie sa maman et son papa, Norman Reedus que les fans de Walking Dead adorent dans la peau de Daryl. Si l'actrice allemande nage dans le bonheur avec son bien-aimé américain et leur fille (dont le prénom reste secret), elle a également décidé de retrouver sa silhouette pré-grossesse. Pas peu fière, elle a exposé ce 17 mars 2019 sur Instagram son ventre et surtout ses abdos. En légende, elle écrit : "Est-ce que je me vante ? Bah oui ! Parce que ça a été un travail très dur de retrouver mes abdos. Je ne pensais pas que ça serait possible après avoir accouché. Et certainement pas à mon âge. Je voudrais remercier @hannahbower2 d'avoir partagé avec moi son expérience et de m'avoir aidée à me motiver. Je n'ai pas de coach, mais je me suis investie à fond pour retrouver mon corps. Pour moi-même d'abord (...). Le corps de la femme est incroyable !"