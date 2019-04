Diane Kruger, maman à 42 ans : "Ma fille est arrivée au bon moment"

"La vie a fait en sorte que ma fille arrive au bon moment. C'était une surprise et elle est magnifique. J'ai tourné pendant ma grossesse et, lorsque je me suis enfin arrêtée, j'ai éprouvé la sérénité, je n'avais pas la sensation idiote de louper un rôle. Aujourd'hui, seule ma fille compte. Ne pas dormir pendant vingt-quatre heures m'importe peu dès l'instant qu'elle va bien. (...) J'ai choisi de m'octroyer un break de six mois pour profiter d'elle. Aujourd'hui, je me partage entre New York et Atlanta, où mon amoureux tourne The Walking Dead, une série de zombies que je ne regardais pas avant de le rencontrer", confie Diane Kruger dans Madame Figaro.

Aux anges avec sa superbe famille, Diane Kruger confesse une douleur toutefois, celle de n'avoir pas pu présenter son enfant à son ami Karl Lagerfeld : "Mon seul regret – et il est immense –, c'est que Karl, qui a tant compté pour moi, ne connaîtra pas ma fille. J'étais venue en France pour la lui présenter. En début de semaine, j'ai appelé son assistant pour savoir si nous pouvions passer. Ce n'était pas un bon jour. Il m'a conseillé de rappeler (la voix se casse). Et puis..." Après le décès de la figure de la mode le 19 février dernier, l'actrice allemande avait posté un message en son honneur sur Instagram, dans lequel elle parlait de cette visite qui n'a jamais eu lieu.