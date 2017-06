Diane Kruger, Nicole Kidman : Spectatrices élégantes aux Oscars de la mode

Comme les industries du cinéma et de la musique, la mode a elle aussi sa cérémonie de récompenses ! Une nouvelle édition des CFDA Fashion Awards, équivalent des Oscars ou des GRAMMYs pour la modosphère, s'est déroulée ce lundi 5 juin. Diane Kruger et Nicole Kidman y ont fait sensation...

C'est au Hammerstein Ballroom, à New York, que le Council of Fashion Designers of America a remis ses trophées ! Les créateurs et personnalités les plus influentes de l'année y ont été ovationnés par les célébrités présentes, des stars dont faisait partie Diane Kruger. Vêtue d'une robe en velours Monse, l'actrice de 40, future héroïne du film In the Fade et récente lauréate du Prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes était une des spectatrices stars de la cérémonie.

Comme Diane Kruger, Nicole Kidman a opté pour le velours. Celui d'une robe noire bustier Oscar de la Renta, que la belle Australienne de 49 ans a sublimée sur le photocall des CFDA Fashion Awards 2017. Également primée à Cannes, l'actrice des films Mise à mort du cerf sacré et Les proies (en salles les 23 août et 1er novembre prochains) a éclipsé les nominés et heureux lauréats de l'événement.

Les actrices Ashley Benson, Chloë Moretz, Gabrielle Union, Janelle Monáe, Kate Bosworth, Kerry Washington, Lupita Nyong'o, Mandy Moore, Olivia Munn et Priyanka Chopra figuraient également sur la prestigieuse liste d'invités des CFDA Fashion Awards 2017.

La soirée donne le coup d'envoi d'une nouvelle série de fashion weeks, consacrées aux collections masculines pour les saisons printemps-été 2018.